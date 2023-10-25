Путин призвал правительство своевременно реагировать на рост цен на мясо птицы

Президент России Владимир Путин потребовал, чтобы правительство РФ вовремя реагировало на рост цен на мясо птицы посредством его закупок в дружественных РФ странах. Заявление было сделано президентом на видеосовещании с членами правительства, передает ТАСС.

Слова российского лидера стали комментарием к ответу министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева на его вопрос о причинах роста цен на курицу на 27% в 2023 году. Патрушев заявил, что предприниматели уже стали снижать цены на куриное мясо из чувства «социальной ответственности». Путин отреагировал на это, указав на то, что правительство должно действовать независимо от предпринимателей.

«Правительство должно вовремя включать известные механизмы, в том числе и закупку по импорту у ближайших наших соседей из Белоруссии, того же Казахстана», — подчеркнул Путин.

16 октября Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что производители курицы начали снижать цены.

По данным одного из крупных производителей курицы, 29 сентября на одном из совещаний в министерстве сельского хозяйства Российской Федерации заместитель руководителя ведомства Оксана Лут обсуждала с компаниями снижение цен на тушку бройлера — в противном случае, участники бы столкнулись с мерами госрегулирования.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».