Западу пообещали зеркальный ответ на использование замороженных активов России

Руководитель Министерства финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявил, что недружественные страны могут получить зеркальный ответ на использование доходов, полученных от инвестирования «замороженных» российских активов. Об этом сообщает «Интерфакс».

Министр утверждает, что в России тоже хранятся замороженные деньги, которые причитаются по российским облигациям, обязательствам перед партнерами из недружественных стран.

Он подчеркнул, что российская сторона будет поступать также, как и западные государства.

Таким образом он прокомментировал обсуждение на Западе возможности передачи Украине доходов от инвестирования российских заблокированных активов.

До этого стало известно, что Российские активы в юрисдикциях стран «Большой семерки» (G7) заморозят до тех пор, пока Украина не получит компенсацию за ущерб.

По словам руководителя министерства финансов Японии Сюнъити Судзуки, государства G7 продолжат поддерживать украинскую сторону в долгосрочной перспективе, а также помогут в восстановлении страны.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.