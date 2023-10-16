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Стало известно об отсутствии изменений в переговорах по зерновой сделке

РИА Новости: изменений в переговорах по возобновлению зерновой сделки нет

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Seth Perlman/AP

Источник РИА Новости в администрации президента Турции сообщил агентству об отсутствии изменений в переговорном процессе по возобновлению зерновой сделки.

«Нет, на данный момент никаких изменений. Переговорный процесс ведется по линии ООН, буквально недавно прошли встречи в Москве и в Стамбуле», — сказал источник.

До этого президент России Владимир Путин заявлял, что РФ вернется в зерновую сделку в случае соблюдения всех требований.

Также в МИД Российской Федерации уточняли, что альтернатива зерновой сделки — проект переработки 1 млн т зерна в Турции.

Зерновая сделка была прекращена 17 июля. Россия отказалась продлить соглашение, пока другие участники сделки не выполнят свои обязательства в ее отношении. Путин оценил потери отечественных аграриев в рамках зерновой сделки в $1,2 млрд.

Ранее во Франции заявили, что Россия будет доминировать на рынке зерна даже в случае проблем.

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