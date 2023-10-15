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Силуанов заявил о риске долгового кризиса на фоне роста госдолга до 90%

Силуанов: долговой кризис — риск для всей мировой экономики

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Павел Бедняков/РИА Новости

Долговой кризис является ключевым риском для мировой экономики, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании Международного валютно-финансового комитета в рамках ежегодной встречи МВФ и Всемирного банка в Марокко. Его слова передает агентство «Прайм».

По словам Силуанова, наибольшую озабоченность вызывает ситуация с госдолгом отдельных развитых стран. МВФ не должен замалчивать эту проблему, так как положение только ухудшается, считает министр. «Долговой кризис — это ключевой риск для мировой экономики, причем наибольшую озабоченность вызывает ситуация с уровнем госдолга у отдельных развитых стран»,— сказал он.

Среди других ключевых рисков он отметил фрагментацию мировой экономики из-за растущего числа торговых ограничений. МВФ следует оценить их негативное влияние и предложить решения по отмене барьеров, заявил Силуанов.

Участники заседания констатировали неустойчивость восстановления мировой экономики. По прогнозу МВФ, рост глобального ВВП в 2023 году составит лишь 3% при инфляции около 7%. Уровень госдолга в мире достигнет 90%.

Силуанов принял участие в собрании МВФ и ВБ в качестве управляющего от России. По итогам заседания будет опубликовано заявление председателя, а не совместное коммюнике.

Ранее Силуанов объяснил почему растут ключевые ставки.

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