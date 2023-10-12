Экономисты оценили влияние указа Путина на курс рубля

Экономист Bloomberg Economics по России и Центральной и Восточной Европе Александр Исаков заявил, что на фоне краткосрочного роста продаж валюты решение обязать часть экспортеров продавать валютную выручку может вернуть курс доллара «в диапазон 95-100», передает РБК.

При этом, как считает он, этот эффект вряд ли окажется устойчивым и длительным. По его словам, участники рынка должны опасаться признаков того, что «правительство предпочитает меры ограничительного характера повышению уровня рублевых ставок».

«Если рынок воспримет это решение как начало тренда на закрытие финсчета, то это может подстегнуть отток капитала и ослабить рубль после первоначального роста продаж валюты», — продолжил Исаков.

По его словам, правительство настроено стабилизировать курс приблизительно на 100 руб. за доллар и не допустить дальнейшего ослабевания российской валюты, в том числе из-за болезненных инфляционных последствий. Кроме того, как указал специалист, власти видят, что «дальнейшее повышение (ключевой) ставки грозит рецессией в 2024 году из-за охлаждения кредитования». Он считает, более жесткий контроль за продажами валюты является для правительства более рациональным, чем повышение ставок.

Исаков полагает, что указ президента РФ Владимира Путина не является «первым шагом», а смотрится «достаточно полным пакетом мер, которые можно распространить на корпоративный сектор». Если эти меры не дадут эффекта, дальнейшие шаги скорее будут распространяться на физических лиц, ограничивая их операции с валютными активами — к примеру, «в виде возвращения более низких пределов по выводу средств за рубеж».

Как заявил старший экономист инвестиционного банка «Синара» Сергей Коныгин, данное решение направлено на снижение волатильности рубля путем создания «буфера валютной ликвидности, который по распоряжению может быть использован для стабилизации рубля». По его словам, это является своего рода альтернативой бюджетному правилу государства, только со стороны компаний. Как отметил эксперт, в Китае, где офшорный курс регулируют государственные банки, действует похожий механизм.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин подписал указ об обязательной продаже иностранной валюты некоторыми российскими экспортерами.

По словам представителя Кремля, указ утверждает перечень таких экспортеров.

Ранее в России оценили трехзначный курс доллара.