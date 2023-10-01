На российском авторынке выявили феномен

Несмотря на общий тренд повышения цен, в августе стоимость некоторых новых автомобилей в России феноменально снизилась. Однако эксперты прогнозируют дальнейший рост цен как на новые, так и на подержанные автомобили. Об этом сообщает «Прайм».

По данным автомобильного маркетплейса FRESH, средняя цена нового автомобиля в России в сентябре достигла 3,9 млн рублей. Но в августе стоимость ряда моделей снизилась на 1-4%: Haval F7, Mercedes-Benz GLC, УАЗ Patriot, Hongqi HS5, Mercedes-Benz GLS, Geely Coolray и другие.

По словам эксперта Егора Васильева, снижение цены на европейские и японские машины связано с доминированием Китая на рынке. Удивляет снижение стоимости российских марок, у которых нет конкурентов, отмечает он.

Однако в целом аналитики прогнозируют рост цен на автомобили до конца года на 20-30%. Уже в сентябре десять брендов повысили цены на 1,3-10,4%. Самый большой рост показали Москвич 3 (+12%), BAIC X35 и Kia Carnival (+11%).

«Дешевле не будет», — констатирует эксперт по ВЭД Раиса Донская. Процессу способствует слабый рубль и повышение утилизационного сбора. Серый импорт тоже не решает проблему дефицита, отмечает она.

Вслед за новыми авто дорожают и подержанные — на 7-10% выросла стоимость Skoda Kodiaq, Hyundai Sonata, Toyota Avalon и других популярных моделей. По прогнозам, к концу 2023 года будут увеличиваться доли российских и китайских автомобилей. На конец 2022 года на них приходилось 45% против 28% в начале года.

В конце сентября автоэксперты назвали три главные причины роста цен на автомобили.

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