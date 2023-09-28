ЦБ РФ дал прогноз по ключевой ставке на 2024 год

Директор Департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова заявила, что в 2024 году регулятор ожидает показателя ключевой ставки на уровне 11,5-12,5%. Об этом сообщает агентство «Прайм».

«Наша цель остается неизменной по инфляции — это 4%. В конце 2024 года мы достигнем этой цели. И дальше будем поддерживать инфляцию на таком уровне», — сообщила Данилова.

Ранее Глава Минфина РФ Антон Силуанов оценил ситуацию с ценами в России фразой «если не покупать, то нормальные». В рамках выступления Силуанов отметил, что курс рубля должен быть предсказуемым: кому-то в стране нужно, чтобы российская валюта была сильной, а кому-то — слабой, а Минфин работает над тем, чтобы она была стабильной.

До этого председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что курс рубля был бы более слабым при сохранении ключевой ставки на уровне 7,5-8,5% годовых.

По прогнозам Минфина, курс рубля укрепится до 94,3 рублей по итогам этого года. В Минэкономразвития РФ ожидают, что в декабре 2023 года курс составит 94,3 рубля за доллар и 105 рублей за евро. Ведомство ожидает дальнейшего укрепления курса рубля с пиком в июне 2024 года. По оценке Минэка, к июню следующего года доллар будет стоить 87,5 рубля. Министр экономического развития Максим Решетников заявил 22 сентября, что к концу этого года курс доллара может установиться на уровне 94 рублей.

Ранее стало известно, как ослабление рубля отразится на состоянии экономики.