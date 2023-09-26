В кабмине Украины рассказали, сколько поступило в бюджет страны от продажи госимущества

В правительстве Украины заявили, что более четырех млрд гривен (более $108 млн) поступило в бюджет Украины от продажи госимущества за год. Об этом сообщается на сайте кабмина страны.

В публикации отмечается, что такая сумма была получена с момента возобновления малой приватизации в сентябре 2022 года.

«За год команда фонда госимущества Украины нашла новых владельцев для 439 убыточных государственных активов», — подчеркнули в кабмине.

По словам исполняющего обязанности председателя Фонда госимущества Украины Александра Федоришина, ведомству предстоит продажа активов большой приватизации и санкционного имущества, что позволит привлечь международные инвестиции, а также привлечь больше средств в бюджет страны.

До этого стало известно, что Украина в подельник, 25 сентября, получила $100 млн от Великобритании через целевой фонд Всемирного банка, средства пойдут на компенсацию пенсионных выплат.

До этого глава американского агентства по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр рассказала о сложностях с отслеживанием денежных потоков, которые Вашингтон направляет Киеву в качестве поддержки.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.