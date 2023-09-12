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Посол рассказал, как Индия оплачивает российскую нефть

Посол Индии Капур: страна платит за российскую нефть в твердой валюте

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Shutterstock

Посол Индии в РФ Паван Капур во время бизнес-диалога Россия — Индия на Восточном экономическом форуме не подтвердил информацию о том, что большие объемы индийских рупий накоплены в России из-за того, что индийская сторона оплачивает закупки российской нефти в рупиях. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, объяснить ситуацию можно дисбалансом в двусторонней торговле.

«Сообщалось в российских СМИ, что в России накоплены огромные объемы индийских рупий, поскольку нефть покупалась за рупии. Я хочу прояснить. Нет, это не правда», — пояснил Капур.

Как добавил посол Индии в России, вся нефть приобрелась за «твердую валюту».

В то же время, по его мнению, что в экономических связях двух стран действительно существует дисбаланс в пользу РФ.

До этого министр нефти и газа Индии Хардип Пури пообещал снижение зависимости от нефти из России.

Ранее стало известно, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель.

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