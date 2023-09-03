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Аналитики Barclays улучшили прогноз по росту ВВП России

Bloomberg: аналитики Barclays повысили прогноз по росту ВВП России и Турции

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Shutterstock

Аналитики британского инвестиционного банка Barclays пересмотрели прогнозы экономического роста для России и Турции в 2022-2023 годах. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на отчет аналитиков, прогноз по темпам прироста ВВП России за 2023 год повышен до 1,7% с ранее прогнозировавшихся 0,7%, а для Турции — с 1,2% до 2,9%.

По мнению экспертов Barclays, активная бюджетно-денежная политика российских и турецких властей оказывает поддержку экономикам этих стран. В России расходы бюджета и расширение кредитования жителей стимулируют внутренний спрос. В Турции показатели роста первого полугодия оказались лучше прогнозов.

В то же время аналитики банка указывают на риски замедления темпов восстановления российской экономики из-за ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ РФ и введения новых санкций. Прогноз по ВВП Турции на 2023 год поднят с 0,5% до 1,6%.

В июле Минфин России назвал вероятным сценарий роста ВВП страны на 2% в 2023 году. Ускорение цикла ужесточения монетарной политики в РФ и Турции происходит на фоне высокой инфляции. Однако поддержка экономики со стороны правительств позволяет улучшить оценки роста, считают аналитики Barclays.

Ранее Путин заявил о сокращении дефицита бюджета.

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