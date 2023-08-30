Стало известно, на сколько подорожал бензин в России

Средние цены на бензин в России за неделю с 21 по 28 августа выросли на 26 копеек — до 54,54 рубля за один литр, в то же время стоимость литра дизеля поднялась на 81 копейку — до 60,84 рубля. Это следует из данных Росстата.

Отмечается, что цены на марку бензина А-92 выросли на 19 копеек — до 50,42 рубля, цена на марку А-95 выросла на 22 копейки — до 55,07 рубля, стоимость А-98 выросла на 55 копеек — до 66,52 рубля.

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что дефицита топлива на внутреннем российском рынке на сегодняшний день нет.

30 августа стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже по итогам торгов среды вновь обновила исторический рекорд, приближаясь к отметке в 74 тысяч рублей за тонну.

До этого сообщалось, что биржевые цены на бензин и дизель в России с поставкой в августе-сентябре обновили максимумы. Эксперты связывают это с решением правительства сократить вдвое демпферные выплаты нефтяникам.

25 августа стало известно, что объем экспорта российской нефти приблизился к минимальному за 15 месяцев значению в связи с высоким внутренним спросом.

Ранее стало известно, как долго нефть будет оставаться главным источником мировой энергии.