Глава Минфина дал прогноз по экономике и инфляции по итогам 2023 года

Глава Министерства финансов России Антон Силуанов заявил, что экономика страны по итогам нынешнего года может вырасти на 2,5% и даже выше. Об этом сообщает CGTN.

По словам Силуанова, инфляция в РФ по результатам 2023 года прогнозируется в районе 6%, вернется к таргету Банка России в 4% в 2024 году.

«Если в прошлом году экономика сократилась на 2,1%, то в этом году мы ожидаем восстановление экономики <...> на 2,5%, может быть даже и выше», — подчеркнул министр финансов страны.

Как заметил Силуанов, вероятно, получится отыграть то падение, что произошло в прошлый период.

«Мы с ЦБ будем принимать все меры для того, чтобы инфляция снизилась до уровня наших плановых значений», — обратил внимание глава Минфина РФ.

До этого Центробанк России назвал новую среднюю максимальную ставку по вкладам в крупных банках. Согласно сведения регулятора, с 1 по 10 августа ставка составляла 8,15%.

Ранее Центробанк РФ резко поднял ключевую ставку до 12% на внеплановом заседании.