Министр экономического развития России оценил роль ВТО

Площадка Всемирной торговой организации в настоящий момент остается для РФ фундаментом внешнеэкономической деятельности, считает министр экономического развития России Максим Решетников. Об этом сообщает ТАСС.

Роль ВТО Решетников оценил во время Московского урбанистического форума.

«Это [ВТО] — основная площадка, на которой вырабатываются правила торговли. При всей сложности текущего положения ВТО, в первую очередь — отсутствие механизма разрешения споров», — подчеркнул российский министр.

Как заметил Решетников, единым рынком и всеми основными торговыми партнерами остаются члены ВТО.

«Исключая себя, мы исключим себя из всех механизмов, которые там существуют, и нам придется договариваться снова. Надо реалистично смотреть на эти вещи», — обратил внимание министр экономики страны.

До этого делегация РФ в ВТО заявила о влиянии антироссийских санкций ЕС на другие страны. Представитель РФ добавил, что ЕС нарушил свои обязательства по транспарентности в рамках ВТО.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.