Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Путин призвал контролировать отток капитала из России

Путин потребовал от правительства и ЦБ ужесточить контроль за вывозом капитала

close
100%
Михаил Терещенко/РИА Новости

Путин на фоне волатильности на фондовом рынке РФ поручил работать над ограничением спекулятивного спроса и контролировать отток капитала. Об этом президент сообщил на Совете по стратегическому развитию и национальным проектам.

«Правительству и Банку России необходимо активнее использовать имеющиеся инструменты, донастраивать их с учетом объективной ситуации, и здесь нужно работать в том числе над ограничением непродуктивного, спекулятивного спроса в экономике, контролировать отток капитала, мониторить поведение остальных участников финансового рынка», — подчеркнул Путин.

Отток капитала из РФ в 2022 году составил $243 млрд, или 13,5% ВВП, что во многом было обусловлено изменением модели финансирования внешнеторговых процессов и переводом физическими лицами денег на депозиты в зарубежные банки, ранее объясняли аналитики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). Для сравнения в первом квартале 2023 года, он упал в 3,7 раза составив всего $21 млрд год к году.

Ранее «Ведомости» сообщали, что в России пока не будут ужесточать валютный контроль.

Ранее Центробанк РФ резко поднял ключевую ставку до 12% на внеплановом заседании.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях