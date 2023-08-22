Путин призвал контролировать отток капитала из России

Путин на фоне волатильности на фондовом рынке РФ поручил работать над ограничением спекулятивного спроса и контролировать отток капитала. Об этом президент сообщил на Совете по стратегическому развитию и национальным проектам.

«Правительству и Банку России необходимо активнее использовать имеющиеся инструменты, донастраивать их с учетом объективной ситуации, и здесь нужно работать в том числе над ограничением непродуктивного, спекулятивного спроса в экономике, контролировать отток капитала, мониторить поведение остальных участников финансового рынка», — подчеркнул Путин.

Отток капитала из РФ в 2022 году составил $243 млрд, или 13,5% ВВП, что во многом было обусловлено изменением модели финансирования внешнеторговых процессов и переводом физическими лицами денег на депозиты в зарубежные банки, ранее объясняли аналитики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). Для сравнения в первом квартале 2023 года, он упал в 3,7 раза составив всего $21 млрд год к году.

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