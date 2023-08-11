Курс евро превысил 109 рублей впервые за полтора года

Курс евро на Московской бирже превысил 109 руб. впервые с 23 марта 2022 года. Это следует из данных торгов.

Отмечается, что отметку в 109 руб. курс валюты перешагнул в 16:33 по московскому времени.

Ранее курс евро на Московской бирже впервые с 24 марта 2022 года поднялся выше отметки в 108 руб. Отметка в 108,005 руб. была достигнута евро в 10:42 по мск, после чего курс снова снизился. С 10:59 по мск он стабилизировался на отметке в 107,8 руб.

Одновременно начал расти курс доллара, который в 10:49 по мск достиг отметки в 98,07 руб., а затем стабилизировался на уровне 98,1 руб. Также возрос курс юаня — он поднимался до 13,513 руб.

До этого курс евро на Мосбирже поднялся выше 107 руб., а юань — выше 13,5 руб.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что ослабление рубля к мировым валютам на торгах во вторник связано со снижением цен на нефть. Они начали уменьшаться 7 августа после роста в течение шести недель подряд.

Ранее стало известно, как ослабление рубля отразится на состоянии экономики.