Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Банкиры просят ЦБ разъяснить статус цифрового рубля

«Ъ»: банкиры обратились к ЦБ за разъяснениями о статусе цифрового рубля

close
100%
Банк России

Банкиры обратились в ЦБ с просьбой разъяснить, что, собственно, такое цифровой рубль — третья форма денег или безналичная валюта. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо Ассоциации российских банков (АРБ).

В письме отмечается, что «в обществе наблюдается крайне настороженное отношение к внедрению цифрового рубля со стороны граждан/потребителей финансовых услуг».

Кроме того, финансистов интересует вопрос компенсации расходов, которые банки понесут при подключении к платформе цифрового рубля и обеспечении доступа клиентов к цифровым кошелькам.

«От решения этого вопроса зависит порядок применения огромного количества нормативных актов, написанных под безналичные денежные средства», – прокоментировал изданию адвокат МКА «Адвокаты и бизнес» Михаил Романов.

В Банке России сообщили «Ъ», что рассмотрят обращение Ассоциации «в установленном порядке».

В начале августа регулятор установил тарифы для операций с цифровым рублем.

Ранее Центробанк резко повысил ключевую ставку до 8,5%.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях