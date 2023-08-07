Банкиры просят ЦБ разъяснить статус цифрового рубля

Банкиры обратились в ЦБ с просьбой разъяснить, что, собственно, такое цифровой рубль — третья форма денег или безналичная валюта. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо Ассоциации российских банков (АРБ).

В письме отмечается, что «в обществе наблюдается крайне настороженное отношение к внедрению цифрового рубля со стороны граждан/потребителей финансовых услуг».

Кроме того, финансистов интересует вопрос компенсации расходов, которые банки понесут при подключении к платформе цифрового рубля и обеспечении доступа клиентов к цифровым кошелькам.

«От решения этого вопроса зависит порядок применения огромного количества нормативных актов, написанных под безналичные денежные средства», – прокоментировал изданию адвокат МКА «Адвокаты и бизнес» Михаил Романов.

В Банке России сообщили «Ъ», что рассмотрят обращение Ассоциации «в установленном порядке».

В начале августа регулятор установил тарифы для операций с цифровым рублем.

Ранее Центробанк резко повысил ключевую ставку до 8,5%.