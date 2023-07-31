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Единая ставка НДФЛ в 13-15% для удаленных работников установлена в РФ

Путин подписал закон о введении единой ставки НДФЛ для работающих за рубежом

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РИА «Новости»

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, которым устанавливается единая ставку НДФЛ в 13-15% для работников, трудящихся в российских компаниях дистанционно как в России, так и за ее пределами. Об этом сообщается в документе, появившемся на портале правовой информации.

Этот закон вносит комплексные изменения в Налоговый кодекс в целях реализации отдельных положений основных направлений налоговой политики. Также законопроектом определяется порядок налогообложения доходов работников, выполняющих свои задачи в дистанционном формате по трудовым договорам или по договорам ГПХ на российские фирмы.

Ставка НДФЛ для них вводится в стандартном размере 13% (для доходов более 5 млн рублей в год — 15%) вне зависимости от статуса их налогового резидентства.

В отношении доходов штатных сотрудников данные нормы вступят в силу с 2024 года, а фрилансеров — с 2025 года, сообщает «Москва 24».

До этого стало известно, что россиян могут освободить от налогов по прощенным иностранцами долгам.

Ранее торгово-промышленная палата предложила радикально снизить максимальную ставку налога на имущество.

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