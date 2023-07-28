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Глава «Росатома» Лихачев: состояние ЗАЭС полностью безопасно

Глава «Росатома» Лихачев назвал состояние ЗАЭС полностью безопасным

Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев назвал состояние Запорожской атомной станции (ЗАЭС) полностью безопасным поскольку уровень радиации вокруг объекта соответствует норме. Об этом он заявил в ходе форума »Россия — Африка», передает ТАСС.

«Мы определяем состояние станции на сегодняшний день как абсолютно безопасное. Вчера миссия МАГАТЭ осмотрела всю территорию станции, замеряла радиационный фон, он соответствует природному», — заявил гендир Росатома.

27 июля Лихачев заявил, что ситуация на Запорожской АЭС (ЗАЭС) вызывает тревогу, но находится под контролем. По словам Лихачева, также ситуацию с безопасностью на АЭС оценивает МАГАТЭ. Задачей российской стороны Лихачев назвал учет всех возможных аспектов ядерной безопасности и безопасности сотрудников АЭС.

До этого председатель запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов назвал ложью заявление украинской стороны о возможном взрыве на Запорожской атомной электростанции. До этого министр энергетики Украины Герман Галущенко в интервью Politico заявил, что реактор на ЗАЭС может сдетонировать в любое время, поскольку Киев полностью отключен от систем мониторинга безопасности на станции.

Ранее физики вычислили, где лучше всего прятаться от ядерного взрыва.

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