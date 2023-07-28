Глава «Росатома» Лихачев: состояние ЗАЭС полностью безопасно

Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев назвал состояние Запорожской атомной станции (ЗАЭС) полностью безопасным поскольку уровень радиации вокруг объекта соответствует норме. Об этом он заявил в ходе форума »Россия — Африка», передает ТАСС.

«Мы определяем состояние станции на сегодняшний день как абсолютно безопасное. Вчера миссия МАГАТЭ осмотрела всю территорию станции, замеряла радиационный фон, он соответствует природному», — заявил гендир Росатома.

27 июля Лихачев заявил, что ситуация на Запорожской АЭС (ЗАЭС) вызывает тревогу, но находится под контролем. По словам Лихачева, также ситуацию с безопасностью на АЭС оценивает МАГАТЭ. Задачей российской стороны Лихачев назвал учет всех возможных аспектов ядерной безопасности и безопасности сотрудников АЭС.

До этого председатель запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов назвал ложью заявление украинской стороны о возможном взрыве на Запорожской атомной электростанции. До этого министр энергетики Украины Герман Галущенко в интервью Politico заявил, что реактор на ЗАЭС может сдетонировать в любое время, поскольку Киев полностью отключен от систем мониторинга безопасности на станции.

Ранее физики вычислили, где лучше всего прятаться от ядерного взрыва.