Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

К Кодексу этики искусственного интеллекта присоединились 15 зарубежных компаний

Ведяхин: очень рады, что география участников кодекса стремительно расширяется

close
100%
Сбер

В рамках Экономического и гуманитарного форума «Россия — Африка» представители 15 зарубежных компаний присоединились к Кодексу этики в сфере искусственного интеллекта, разработанного на площадке Альянса в сфере ИИ. Об этом рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Компании из Нигерии, Замбии, Кипра, Сенегала, Уганды, Буркина-Фасо, Ганы, Израиля, Мозамбика, Мали, Кении и ЮАР стали участниками масштабного сообщества экспертов в сфере искусственного интеллекта, состоящего уже почти из 200 организаций.

«К кодексу уже присоединилось свыше 180 российских компаний и организаций, а сегодня круг участников кодекса был дополнен 15 компаниями из 12 государств. Мы очень рады, что география участников кодекса стремительно расширяется не только в рамках нашей страны, но и в мировом масштабе. Это, безусловно, важно, что представители различных организаций обращают внимание на вопросы этики ИИ и ответственного развития новых технологий, что, несомненно, станет импульсом для их развития в мире», — отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Кодекс разработан на площадке Альянса в сфере искусственного интеллекта совместно с представителями академического сообщества при поддержке Минэкономразвития РФ и Аналитического центра при Правительстве РФ.

Одними из первых документ подписали Сбер, Яндекс, МТС, VK, «Газпром нефть» и Российский фонд прямых инвестиций, а также другие ведущие компании и учреждения.

Ассоциация «Альянс в сфере искусственного интеллекта» объединяет технологические компании для развития искусственного интеллекта в России и обеспечения лидерства нашей страны и компаний альянса на глобальном технологическом рынке.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях