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В ФАС предупредили о последствиях распространения недостоверных заявлений о ценах

ФАС выдала предостережение после публичного заявления о росте цен на гречку в России

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Федеральная антимонопольная служба РФ выдала предостережение на фоне публичного заявления о росте цен на гречку в России, напомнив о рисках и последствиях таких прогнозов. Об этом сообщается на официальном сайте ФАС России.

«26 июля 2023 года СМИ процитировали заявление гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) с прогнозом роста цен на гречневую крупу в сентябре 2023 года. Подобные заявления могут быть восприняты как побуждение к повышению цен участниками рынка...», — уточнили в регуляторе.

Согласно сообщению ФАС, такого плана утверждения по росту цен на гречневую крупу могут обернуться ажиотажным спросом среди потребителей.

«Предостережение — это превентивная мера, которая призвана не допустить нарушений антимонопольного законодательства», — добавили в пресс-службе.

Еще в антимонопольной службе обратили внимание, что существует запрет на координацию действий хозяйствующих субъектов-конкурентов.

«При обнаружении признаков противоправного поведения и установления экономически необоснованных цен отдельными компаниями ФАС России будет пресекать недобросовестные практики...», — заключили в ведомстве.

До этого Минсельхоз опроверг рост стоимости гречки и заявил о стабильной ситуации с ценами в стране.

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