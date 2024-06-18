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НАТО готовит ударные группировки ВСУ для контрнаступления

Марочко: НАТО готовит ударные группировки ВСУ к контрнаступлению под Харьковом

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Ukrainian Armed Forces/Reuters

НАТО готовит ударные группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области для организации контрнаступления. Об этом заявил военный эксперт, подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, чьи слова передает РИА Новости.

По словам военнослужащего, западные инструкторы и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский начали обучать солдат с перспективой контрнаступления под Харьковом.

«Прослеживается тенденция к наращиванию сил и средств противником, подготовка им ударных группировок», — сообщил Марочко, предположив, что Киев собирается перейти в контрнаступление на локальном участке.

До этого российский боец с позывным «Линь» рассказал, что ВСУ в рамках подготовки к контрнаступлению стягивают бронетехнику на двух эшелонах обороны на Харьковском направлении.

В последние недели ВСУ подтянули резервы в Харьковскую область, из-за чего наступление российской армии на этом направлении замедлилось. Что происходит на линии соприкосновения, способны ли украинские войска провести контрнаступательную операцию и какая главная цель ВСУ — разъяснил военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Ранее стало известно о подготовке ВСУ к контрнаступлению в районе Волчанска.

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