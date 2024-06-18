Экономист сообщил об ускорении снижения инфляции в России

С 8 по 15 июня 2024 года так называемый Индекс Мишек упал на 0,3% после уменьшения на 0,1% неделей ранее. То есть снижение инфляции в России ускорилось. Об этом «Газете.Ru» рассказал автор индекса — заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов.

«За неделю ни один из товаров в Индексе Мишек не подорожал. Снизились цены на морковь – (-3,3%) и детский мармелад Fruit-Tella – (-1,3%)», — пояснил экономист.

Корзина Индекса Мишек состоит из 14 популярных продуктовых товаров: конфет — мармеладных мишек Fruit-Tella и «Мишек косолапых» (отсюда название Индекс Мишек), апельсинового сока J-7, самого дешевого белого хлеба, моркови, бананов, сельди «Матиас», молока «Домик в деревне», масла подсолнечного «Олейна», самой бюджетной куриной тушки, чая «Акбар», масла сливочного «Простоквашино» и плавленого сыра «Фетакса».

В мае этого года Индекс Мишек повысился на 8,7% по сравнению с маем 2023-го. В апреле индекс увеличился на 11,2%. То есть годовая инфляция в России начала понемногу снижаться.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина поставила себе задачу на ПМЭФ-2025 вернуть инфляцию к целевым 4%. ЦБ не удается достичь этого показателя последние четыре года. По оценке Минэкономразвития, цель по инфляции будет достигнута в 2025 году, а по итогам 2024-го она составит 5,1% в годовом выражении. По данным министерства на 3 июня, годовая инфляция в России достигла 8,17%.

Ранее в «БКС Мир инвестиций» предрекли достижение инфляции в 4% к середине 2025 года.