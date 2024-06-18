Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ка-52М поразил замаскированный опорный пункт, технику и живую силу ВСУ

Вертолет Ка-52М ракетами уничтожил опорный пункт, технику и живую силу ВСУ

Российский вертолет Ка-52М успешно поразил замаскированную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ), находившуюся в зоне ответственности группировки войск «Север». Об этом сообщает Telegram-канал Министерства обороны РФ.

По словам командира вертолета Олега, на командном пункте была поставлена задача по уничтожению замаскированного опорного пункта, техники и живой силы противника. Ка-52М осуществил пуск неуправляемых авиационных ракет (НАР) С-8. Затем вертолет отстрелял противоракетные тепловые ловушки и возвратился на свой аэродром.

Позднее авианаводчик доложил о полном уничтожении целей.

До этого сообщалось, что группа российских боевых вертолетов сорвала ротацию украинских военнослужащих в зоне ответственности группировки «Север».

30 мая массированный удар был нанесен по авиабазе «Староконстантинов» в Хмельницкой области Украины. Сначала был совершен удар беспилотным летательным аппаратом «Герань», за которым последовали атаки крылатыми ракетами. Также поступили сообщения о применении гиперзвуковых ракет «Кинжал».

Ранее российская армия поразила украинский завод БПЛА и поезд с военными.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами