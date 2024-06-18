Ка-52М поразил замаскированный опорный пункт, технику и живую силу ВСУ

Российский вертолет Ка-52М успешно поразил замаскированную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ), находившуюся в зоне ответственности группировки войск «Север». Об этом сообщает Telegram-канал Министерства обороны РФ.

По словам командира вертолета Олега, на командном пункте была поставлена задача по уничтожению замаскированного опорного пункта, техники и живой силы противника. Ка-52М осуществил пуск неуправляемых авиационных ракет (НАР) С-8. Затем вертолет отстрелял противоракетные тепловые ловушки и возвратился на свой аэродром.

Позднее авианаводчик доложил о полном уничтожении целей.

До этого сообщалось, что группа российских боевых вертолетов сорвала ротацию украинских военнослужащих в зоне ответственности группировки «Север».

30 мая массированный удар был нанесен по авиабазе «Староконстантинов» в Хмельницкой области Украины. Сначала был совершен удар беспилотным летательным аппаратом «Герань», за которым последовали атаки крылатыми ракетами. Также поступили сообщения о применении гиперзвуковых ракет «Кинжал».

Ранее российская армия поразила украинский завод БПЛА и поезд с военными.