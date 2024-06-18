Тихоокеанский флот начал развертывание для учений

Тихоокеанский флот (ТОФ) начал развертывание своих сил в рамках учений, которые пройдут с 18 по 28 июня с участием около 40 кораблей и судов. Об этом сообщается в Telegram-канале ТОФ.

Согласно сообщению, силы флота приступили к развертыванию в назначенные районы. Учения будут проводиться в акваториях Тихого океана, Японского и Охотского морей под руководством командующего ТОФ адмирала Виктора Лиины.

В учениях задействовано около 40 кораблей, катеров и судов обеспечения, порядка 20 самолетов и вертолетов морской авиации, в числе которых дальние противолодочные самолеты Ту-142М3, Ил-38, а также Ил-38Н, вертолеты Ка-29 и Ка-27 в противолодочном и поисково-спасательном вариантах. К маневрам также привлекаются подразделения морской пехоты, боевые расчеты береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион».

В конце мая ракетные катера Тихоокеанского флота РФ отразили «атаку» подводной лодки условного противника на базу флота в ходе учений в Японском море.

В марте корабли ТОФ провели учебные «бои с пиратами» на учениях в Аденском заливе.

Ранее российская морская пехота выдержала пятидневный натиск ВСУ.