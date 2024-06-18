Путин поблагодарил КНДР за поддержку в проведении СВО

Москва высоко ценит поддержку КНДР в проведении спецоперации на Украине. Об этом заявил президент России Владимир Путин в статье для главной газеты КНДР «Нодон синмун», которая опубликована на сайте Кремля.

«Мы высоко ценим твердую поддержку КНДР в проведении российской специальной военной операции на Украине», – написал Путин, подчеркнув, что Москва и Пхеньян пришли к согласию по важнейшим международным вопросам.

Глава государства также отметил решимость Северной Кореи в отстаивании общих приоритетов и взглядов на площадке ООН.

Кроме того, Путин заявил, что Россию и КНДР связывают отношения дружбы и добрососедства, основанные на взаимном уважении и доверии. По его словам, Москва и Пхеньян способны добиться еще больших успехов в сотрудничестве, что положительно скажется на благосостоянии двух стран.

Отмечается, что российский лидер написал статью для «Нодон синмун» в преддверии своего визита в КНДР. В статье Путин подчеркнул, что Северная Корея является сторонником и единомышленником России.

Ранее в Белом доме пообещали следить за визитом Путина в КНДР.