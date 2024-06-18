Россияне спрогнозировали курс доллара после санкций против Мосбиржи

Опрошенные россияне сочли, что средний курс доллара осенью 2024 года составит 94 руб. Таковы данные электронного опроса, проведенного финансовой онлайн-платформой Webbankir 13–15 июня, сразу после введения санкций США против Мосбиржи 12 июня. Результаты есть у «Газеты.Ru».

Ответы на вопрос «Каким, по вашему прогнозу, будет курс рубля по отношению к доллару осенью 2024 года?» колебались в диапазоне от 35 руб. до 200 руб. за доллар. Итоговый показатель рассчитывался как медианное значение.

60,7% участников опроса убеждены, что нынешние санкции не окажут никакого влияния на их личное финансовое положение. 29,3% считают, что последствия будут негативными. Каждый десятый, напротив, ожидает изменения к лучшему. Всего 14,3% респондентов сообщили, что пользуются услугами Мосбиржи, и только 11,1% сказали, что имеют накопления в долларах или евро.

Также участники опроса оценили последствия санкций против Московской биржи на экономику России. Оказалось, что о произошедшем событии знают 68,2% респондентов. 56,9% полагают, что оно не окажет негативного влияния на экономику или даже принесет пользу. Так, 26,8% уверены, что Россия уже адаптировалась к внешним ограничениям. Еще 7,8% объясняют свою позицию тем, что новые санкции являются слишком незначительными. Наконец, 22,3% даже видят в текущей ситуации плюсы: по их мнению, после ухода с биржи долларов и евро будет активнее развиваться торговля дружественными валютами, например юанем.

Из тех, кто считает, что удар по Мосбирже будет иметь плохие последствия (43,1%), 28% надеются, что они будут «умеренно негативными» и затронут отдельные компании, которые торгуют за рубежом. О «сильно негативных» последствиях, при которых пострадают целые отрасли, заявили только 15,1% опрошенных.

По мнению 28,8%, отсутствие биржевых торгов никак не повлияет на валютный курс. Большинство (37,6%), однако, склоняются к тому, что стоимость рубля по отношению к доллару и евро снизится. Напротив, оптимизм в отношении национальной валюты испытывают 33,6% опрошенных.

При этом больше половины респондентов (50,8%) допускают, что в стране может образоваться «черный» рынок валюты, где курс будет отличаться от официального. Еще 28,3% считают, что подобный прогноз возможен, хоть и маловероятен. 20,9% убеждены, что неофициальной торговли валютой в России не будет.

«Результаты опроса получились отчасти парадоксальными. С одной стороны, видно, что россияне верят в силу отечественной экономики и в умение монетарных властей справляться с текущими вызовами. С другой стороны, остановка долларовых торгов на Московской бирже оживила воспоминания о временах, когда валюты из недружественных стран находились под запретом, что является нереалистичным сценарием в текущих условиях», – отметили аналитики Webbankir.

В опросе приняли участие свыше 1,3 тыс. человек в возрасте от 18 лет по всей России.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, к чему приведут санкции против Мосбиржи.