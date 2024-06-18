В Ростовской области тушат резервуар с нефтепродуктами после атаки БПЛА

В Азовском районе Ростовской области горит резервуар с нефтепродуктами объемом 5 тыс. кубометров. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС РФ по региону.

В настоящее время возгорание тушат пожарные МЧС России. По данным МЧС, пострадавших нет. К месту происшествия направлен пожарный поезд.

До этого Reuters губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщал, что в результате атаки беспилотника в Азове загорелись резервуары с нефтепродуктами.

В ночь на вторник украинские войска также атаковали село Мокрая Орловка Грайворонского городского округа с помощью беспилотника.

До этого губернатор Белгородской области сообщил, что трое мирных жителей пострадали при обстреле села села Гора-Подол Грайворонского городского округа.

В ночь на 17 июня дежурные средства противовоздушной обороны подавили один дрон над территорией Белгородской области, два — в воздушном пространстве Воронежской области и три — над территорией Липецкой области.

Ранее средства ПВО уничтожили цель над Краснодарским краем.