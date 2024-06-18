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Стало известно, чем вредна излишняя квалификация россиян

Опрос: в 21% случаев слишком квалифицированных россиян не возьмут на работу

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Shutterstock

Большинство — 79% — представителей российских компаний готовы нанять слишком квалифицированного для вакансии специалиста. 21% респондентов не собираются это делать. Это следует из опроса, проведенного сервисами «Работа.ру» и СберПодбор. Результаты есть у «Газеты.Ru».

Сверхквалификация (англ. оverqualification, также оverspecialization — сверхспециализация) — ситуация, при которой человек имеет квалификацию или образование превышающее то, которое необходимо для работы на данной должности.

89% опрошенных из числа представителей бизнеса, которые не готовы нанимать слишком квалифицированного специалиста, отметили возможность его быстрого перехода на другую работу. 87% обратили внимание на слишком высокие зарплатные ожидания. 63% респондентов уверены, что кандидат ищет работу на короткий промежуток времени. 26% подчеркнули запросы таких сотрудников на повышение зарплаты и премий. 23% признались, что опытными соискателями сложнее руководить. 15% опрошенных обратили внимание на возможность приукрашивания навыков кандидатом. По 13% респондентов отметили, что слишком квалифицированный кандидат может не вписаться в коллектив или быть опытнее руководителя.

Среди тех, кто готов сделать предложение о работе кандидату со слишком высокой квалификацией, 60% поступят так из-за того, что тот сможет делиться своим опытом и знаниями с коллегами. Также российские работодатели идут на этот шаг из-за необходимости в человеке с навыками и опытом (57%). 53% поделились, что в компании предвидятся изменения, в связи с чем они собирают сильную команду заранее. 37% уверены, что опытный специалист может предложить конструктивные идеи по улучшению работы, а для 13% — это единственный кандидат.

22% опрошенных представителей бизнеса готовы рассматривать более квалифицированных соискателей на позиции топ-менеджеров. 54% проголосовали за руководителей среднего звена, 23% — за линейный персонал, 21% — за рабочих, 6% — за массовый персонал.

Опрос был проведен в июне 2024 года среди 400 представителей бизнеса из всех регионов России.

Ранее сообщалось, что малый бизнес в России активно ищет кадры.

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