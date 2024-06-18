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В Токио заявили, что Япония следит за визитом Путина в КНДР

Генсек правительства Японии Хаяси: Токио следит за визитом Путина в КНДР

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Артем Геодакян/РИА Новости

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси заявил, что Токио пока не комментирует предстоящий визит президента России Владимира Путина в Северную Корею, но собирает и анализирует данные на этот счет. Об этом со ссылкой на пресс-конференцию чиновника сообщает ТАСС.

Хаяси отметил, что он хотел бы воздержаться от ответа от имени правительства по поводу перспектив саммита России и Северной Кореи. При этом он отметил, что ситуация с региональной безопасностью вокруг Японии становится все более суровой, в том числе из-за усиления военного сотрудничества между РФ и КНДР.

По словам чиновника, Токио продолжит собирать и анализировать данные. Кроме того, Япония для соблюдения соответствующих санкций Совбеза ООН намерена сотрудничать, в первую очередь, в США и Южной Корее.

До этого Путин заявил заявил, что целью США и их сателлитов является нанесение стратегического поражения Российской Федерации.

Ранее Путин написал статью для северокорейской газеты в преддверии визита в КНДР.

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