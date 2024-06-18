Россиянам пообещали снижение цен на социально значимые продукты

За январь-март 2024 года средняя наценка на социально значимые продукты в России снизилась примерно до 6,11%. Это произошло потому, что магазины сдерживали рост цен этой категории товаров. Об этом «Газете.Ru» рассказала сенатор РФ Ольга Епифанова. Она предрекла дальнейшее снижения цен на социально значимые продукты во втором полугодии 2024 года.

«Сейчас Госдума рассматривает законопроект о введении пороговых наценок на социально значимые продовольственные товары в размере 10%.

К категории социально значимых товаров относятся различные виды продукции первой необходимости и повседневного спроса (хлеб, мука, крупы, макароны, а также некоторые категории молочных продуктов)», — отметила сенатор.

По ее словам, в отношении социально значимого продукта первой необходимости (скажем молока), власти сделают все, чтобы удерживать цены в рамках потребительских возможностей.

Епифанова уточнила, что в прошлом году средняя стоимость сыров снизилась на 6%, сырные продукты дешевели на 18%. Она допустила продолжение удешевления этих продуктов.

«Цены на муку летом будут снижаться, но что будет осенью и в декабре пока не ясно. В этом году из-за майских заморозков и пересева площадей сбор может быть непредсказуемым. Неизвестно пока сколько зерна может пойти на экспорт из-за климатических аномалий. Кроме того, если производители не снизят посевы гречки, чтобы сохранить баланс спроса и предложения, то цены на гречку также, вероятно, будут чуть ниже из-за умеренного избытка предложения», — уточнила сенатор.

Епифанова допустила снижение цен на овощи во втором полугодии, уточнив, что оптовые ставки на свеклу, картофель, лук и капусту снижаются.

По оценкам Руспродсоюза, сделанным по просьбе сенатора, средние цены на картофель в опте сейчас составляют порядка 21,2 руб./кг, что на 5,8% ниже недели ранее. Оптовые цены на лук в России составляют 19 руб./кг. За неделю они снизились на 3,6%. Свекла в опте за неделю подешевела на 9,5%, до 26,8 руб./кг, а капуста — на 3,1%, до 15,7 руб./кг.

Сенатор отметила устойчивое снижение цен на яйца в 2024 году. По ее словам, средняя стоимость яиц в опте сегодня находится в районе 90 руб./десяток, в начале года она составляла 97,5 руб. за десяток (—8,4%).

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