Германия решила выделить средства на поддержку производства полупроводников

Власти Германии решили выделить €20 млрд, чтобы поддержать производство полупроводников и снизить риски, связанные с поставками высокотехнологичной продукции из Азии. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.

Средства распределят между немецкими и международными компаниями к 2027 году. Предполагается, что субсидии будут привлечены из специального правительственного Фонда климата и трансформации (KTF). Изначально его создали для инвестирования в декарбонизацию экономики, однако позже функционал фонда расширили.

По данным агентства, сейчас ведутся переговоры по выделению €180 млрд, которые нужна для трансформации экономики страны. При этом основным пунктом программы является усиление независимости в области высокотехнологичной продукции.

В Bloomberg добавили, что правительство Германии уже решило выделить €10 млрд на строительство нового завода Intel. Также в процессе согласования находятся еще €7 млрд, которые также могут быть выделены крупным технологическим компаниям. Еще €3 млрд будет направлено на прочие отраслевые проекты.

В конце июня власти Японии ужесточили меры по контролю за экспортом высокотехнологичного оборудования и деталей, связанных с производством полупроводников и микросхем.

Ранее сообщалось, что рост рынка микросхем в Китае под угрозой из-за обострения отношений с США.