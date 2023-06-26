Стало известно, сколько россиян предпочитают хранить деньги в рублях

Почти половина (43%) россиян считают, что рубль является лучшей валютой для хранения сбережений. Об этом сообщается в результатах опроса сервиса по поиску работы SuperJob.

43% россиян назвали рубль лучшей валютой для хранения сбережений, а доверяют национальной валюте 60% населения страны. При этом 37% опрошенных считают, что лучше всего хранить сбережения в долларах, а евро доверяют 30% респондентов.

По данным опроса, 62% россиян старше 45 лет верят в устойчивость рубля, а вот молодежь до 34 лет больше доверяет доллару и евро (44% и 39% соответственно). При этом специалисты портала отметили, что популярность рубля за год упала на 4 п.п., а вот доверие к доллару подросло на 3 п.п., а к евро – на 4 п.п.

17 июня глава Министерства финансов (Минфина) Антон Силуанов заявил, что в настоящее время хранение денежных сбережений в российских рублях является надежным инструментом. К тому же сейчас на внутреннем рынке РФ появляется множество способов для хранения сбережений в национальной валюте.

Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина посоветовала россиянам хранить накопления в рублях. По ее словам, хранение сбережений в рублях означает сохранение покупательной способности национальной валюты, которая показывает, сколько товаров и услуг можно купить на свои доходы.