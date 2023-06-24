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В Ассоциации туроператоров России рассказали о наличии авиабилетов на сегодня

АТОР заявила об отсутствии острого дефицита авиабилетов из России в страны СНГ и Стамбул

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Tatyana Makeyeva/Reuters

Ассоциация туроператоров России (АТОР) заявила, что острого дефицита авиабилетов на вылет из РФ в страны СНГ и Стамбул нет, билеты есть даже на сегодня. Об этом сообщается в Telegram-канале АТР.

«На данный момент это не полностью соответствует действительности. Прямые авиабилеты в Стамбул и Ереван есть даже на сегодня, на ближайшие даты заняты все места на прямых рейсах в Тбилиси», — написала АТОР, комментируя сообщения СМИ, что в продаже не осталось прямых авиабилетов из Москвы на популярные рейсы в страны СНГ и Стамбул.

Там также добавили, что пока не наблюдается острого дефицита мест.

На сайте АТОР говорится, что стоимость авиабилетов в Стамбул из Москвы с вылетом на 25 июня по состоянию на 13:20 мск выросла в два раза в сравнении с результатами мониторинга в 11:00 того же дня.

Утром 24 июня силы ЧВК «Вагнер» вошли в Ростов-на-Дону, фотографии военной техники и бойцов компании на улицах города опубликовал ТАСС. Президент России Владимир Путин в своем обращении к россиянам заявил о мятеже и назвал «ударом в спину» попытку расколоть общество. Путин добавил, что «все, кто сознательно встал на путь предательства, понесут неминуемое наказание».

В Минобороны РФ заявили, что распространяемые в социальных сетях от имени основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина сообщения и видео о якобы «нанесении МО РФ удара по «тыловым лагерям «ЧВК «Вагнер» не соответствуют действительности и являются информационной провокацией.

В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что после заявлений Пригожина возбуждено дело о призыве к военному мятежу.

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