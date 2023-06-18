В США предупредили о рисках для экономики Британии при ужесточении денежной политики

Ужесточение денежно-кредитной политики Банка Англии вкупе с повышением уровня ключевой ставки до 6% годовых приведет к негативным последствиям для экономики Великобритании. Речь идет о риске рецессии и массовых увольнений работников предприятий и компаний королевства, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на соответствующие прогнозы отраслевых участников.

По мнению экономистов, сценарий с повышением процентной ставки до 6% годовых в настоящее время вполне вероятен. При таком раскладе британские домохозяйства испытают усиление финансовой нагрузки на фоне роста стоимости ипотечных кредитов. Еще одними пострадавшими могут стать небольшие фирмы, бюджеты которых уже сейчас сталкиваются со стремительным ростом неплатежеспособности по займам, уточняется в статье.

«Экономике Великобритании грозит резкая рецессия и лавина потерь рабочих мест, если процентные ставки достигнут уровня 6%, который, по мнению финансовых рынков, вполне вероятен. Бюджеты домохозяйств снова испытывают растущую нагрузку на фоне роста стоимости ипотечных кредитов <...> стремительный рост неплатежеспособности корпораций свидетельствует о том, что фирмы, особенно небольшие, на долю которых приходится основная часть занятых, с трудом справляются с более высокими затратами по займам», — заключается в материале.

27 мая газета The Independent со ссылкой на результаты исследования аналитиков Лондонской школой экономики (London School of Economics, LSE) сообщила, что после выхода Великобритании из Евросоюза (ЕС) цены на продукты питания в королевстве приблизились к историческому максимуму. Стоимость увеличилась в среднем на 25% на фоне кризиса. При этом общий ущерб от бюрократических ограничений составил £6,95 млрд.