В Минэке рассказали о «принятии кучи неэффективных решений» в экономике

В дискуссиях о возможном повышении налогов в России есть ряд упрощений, и ее участники не обращают внимания на более важные вопросы. Кроме того, в экономике страны и так приняли «кучу неэффективных решений». Об этом в ходе разговора на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, передает РБК.

«Разговоры только в формате, поднимать или нет налоги, приводят ко множеству проблем в управлении. Мы напринимали кучу неэффективных решений. У нас объем перекрестного субсидирования в разных отраслях исчисляется десятками и сотнями миллиардов рублей», — отметил Решетников.

По его словам, можно создавать множество крупных инвестиционных программ под заявлениями, что они нужны любой ценой. Но если посмотреть на то, за сколько они будут окупаться, сроки могут составлять 40-50 лет, либо окупаемости не стоит вообще ожидать.

Он добавил, что не стоит поднимать уровень налогов, чтобы они шли на неочевидные цели. Если с бизнеса брать больше, чем он может дать, то экономика просто остановится. Поэтому дискуссия о росте налогов является самым простым решением, которое можно придумать. Однако есть ряд более значимых вопросов, подлежащие обсуждению.

9 июня председатель Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина, комментируя критику в отношении действий ЦБ РФ, заявила, что Банк России способствует устойчивому, сбалансированному росту экономики страны, а не тормозит ее.