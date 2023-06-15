Набиуллина заявила о возможности обмена замороженными активами с Западом

Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила в ходе выступления на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ), что ЦБ рассматривает варианты обмена замороженными активами с недружественными государствами. По ее словам, сформировалось уже несколько рабочих схем, передает «Интерфакс».

«Рассматриваем разные варианты обмена заблокированных активов. Бизнес предложил разные варианты, они находятся в процессе проработки», — сказала глава ЦБ.

Ранее сообщалось, что руководство Центробанка (ЦБ) прорабатывает различные варианты разблокировки российских активов в западных странах. ЦБ пока не получал соответствующих разрешений от зарубежных регуляторов по их разморозке.

Речь идет о попытках руководства ЦБ добиться прогресса по вопросу разблокировки биржевых и открытых паевых инвестиционных фондов (БПИФ и ОПИФ), а также других российских активов, находящихся под контролем западных регуляторов.