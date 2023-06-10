В Турции конфисковали фальшивый миллиард долларов

Правоохранительные органы Турции изъяли в Стамбуле крупнейшую в истории страны партию фальшивых купюр на сумму $1 млрд, сообщает местное агентство DHA.

Управление жандармерии столицы изъяло на складе города 10 млн купюр номиналом в $100.

Отмечается, что фальшивые деньги планировалось ввезти в страны Африки.

Также были задержаны шесть человек — граждан Швеции, Великобритании и Ганы. В домах арестованных были проведены обыски, в ходе которых изъяли драгоценности и крупные денежные суммы.

Правительства стран, гражданами которых являются арестованные, были проинформированы о проведении расследования.

Ранее ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области напомнило гражданам о трех простых действиях для определения подлинности банкнот. В ведомстве отметили, что чаще всего мошенники подделывают крупные купюры номиналом в тысячу, две тысячи и пять тысяч рублей.