Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Турции конфисковали фальшивый миллиард долларов

Спецслужбы Турции изъяли 1 млрд фальшивых долларов, предназначенные для ввоза в Африку

close
100%
Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Правоохранительные органы Турции изъяли в Стамбуле крупнейшую в истории страны партию фальшивых купюр на сумму $1 млрд, сообщает местное агентство DHA.

Управление жандармерии столицы изъяло на складе города 10 млн купюр номиналом в $100.

Отмечается, что фальшивые деньги планировалось ввезти в страны Африки.

Также были задержаны шесть человек — граждан Швеции, Великобритании и Ганы. В домах арестованных были проведены обыски, в ходе которых изъяли драгоценности и крупные денежные суммы.

Правительства стран, гражданами которых являются арестованные, были проинформированы о проведении расследования.

Ранее ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области напомнило гражданам о трех простых действиях для определения подлинности банкнот. В ведомстве отметили, что чаще всего мошенники подделывают крупные купюры номиналом в тысячу, две тысячи и пять тысяч рублей.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях