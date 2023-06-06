В России рассказали о будущем отечественного рынка энергоносителей

Рынок энергоносителей России сейчас активно развивается благодаря западным санкциям. Об этом «Ленте.ру» заявил профессор кафедры экономики и управления в ТЭК Государственного университета управления, доктор экономических наук Владимир Линник.

«Ключевыми факторами развития рынка энергоносителей на среднесрочную перспективу останутся опасность рецессии мировой экономики, ужесточение санкционного давления, а также рост издержек при перестройке логистики поставок», — отметил Линник.

По его словам, что в 2023 году экономика страны, как и указывает Минэкономразвития, будет развиваться за счет восстановления потребительского спроса на фоне его резкого спада в прошлом году.

Он добавил, что экспорт нефти из России в этом году сократится на 6,7%. Однако постепенно поставки нефти и газа будут восстанавливаться, так как происходит их переориентация на дружественные и нейтральные страны.

В конце мая президент России Владимир Путин в рамках пленарного заседания второго Евразийского экономического форума заявил, что цены на энергоносители приближаются к экономически обоснованным. По словам Путина, энергетический кризис в европейских странах, который развивался в прошлом году, сошел на нет, поэтому цены на энергоносители возвращаются к экономически обоснованным.