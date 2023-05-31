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Минск хочет поднять тариф на транзит нефти из России

Белоруссия ведет переговоры с РФ по внеплановому изменению тарифов на транзит нефти

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РИА «Новости»

Белоруссия планирует изменить тарифы на транзит нефти из РФ по белорусской территории. Ведутся соответствующие переговоры. Точная позиция белорусской стороны неизвестна. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Белоруссии

«Поскольку переговорный процесс о величине изменения тарифов на 2023 год между организациями трубопроводного транспорта еще не завершен, МАРТ не располагает информацией о ходе переговоров», — указали в МАРТ. Их слова приводит агентство БелТА.

Изменения тарифов регламентированы методикой, утвержденной 27 января 2010 года Минэкономики Белоруссии и Федеральной службой по тарифам РФ. Согласно ей, внеплановый пересмотр тарифов проводится в том же порядке, как и плановое изменение тарифов в начале каждого календарного года.

Ранее в СМИ писали, что «Гомельтранснефть Дружба» обратилась к российским коллегам по вопросу о необходимости существенно повысить с 1 июля транзитные тарифы на прокачку нефти по республике. Это связано с падением транзита нефти из-за санкций.

С 1 февраля 2023 года Минск увеличил тарифы на услуги, оказываемые ОАО «Гомельтранснефть Дружба», по транзитной транспортировке сырья через свою территорию на 9%, при этом изначально предлагалось увеличить тариф на транзит на 39%.

Ранее аосол России в Белоруссии Борис Грызлов сообщил, что не исключает вариант, при котором выработанная на Белорусской АЭС электроэнергия будет использоваться для нужд РФ.

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