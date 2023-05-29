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Лукашенко оценил ситуацию с введением единой валюты в Белоруссии и РФ

Лукашенко и Путин договорились пока не вводить единую валюту в Белоруссии и России

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Павел Бедняков/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной заявил, что он и российский лидер Владимир Путин договорились о том, что введение единой валюты — вопрос не сегодняшнего дня. Об этом сообщает «БелТА».

Лукашенко напомнил, что в Белоруссии работает Межбанковский валютный совет Центрального банка России и белорусского Национального банка. По его словам, в связи с этой ситуацией «вопросов нет».

«Я часто привожу ваши, нашего председателя цитаты на уровне глав государств, когда речь идет о создании единой валюты и так далее, что это непростой процесс. И, наверное, не сегодняшнего дня, как мы договорились с президентом России», — обратился Лукашенко к Набиуллиной.

Вместе с тем Лукашенко похвалил работу главы ЦБ РФ в условиях санкций. По его словам, даже «враги» Белоруссии и РФ признают, что Набиуллина за короткое время разобралась с вопросами экономики в России и валютными проблемами в сложившейся ситуации.

В марте прошлого года министр финансов Белоруссии Юрий Селиверстов заявил, что переход Белоруссии на российский рубль не обсуждается, пока стоит задача использовать национальные валюты обеих стран во взаимной торговле.

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