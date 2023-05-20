Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Британское правительство решило не спасать обанкротившуюся компанию Virgin Orbit

close
100%
Virgin Orbit

Британское правительство отказалось спасать обанкротившуюся компанию по запуску спутников Virgin Orbit. Об этом пишет SpaceNews.

«Мы готовы поддержать конкретное предложение, которое выглядит устойчивым финансово и коммерчески, но мы не рассматриваем и не собираемся делать крупные британские инвестиции в приобретение платформы», — отметил министр науки, инноваций и технологий британского правительства Джордж Фриман.

В публикации указали, что сейчас лицензия от Управления гражданской авиации Британии на пуски ракет все еще действует. Однако непонятно, будет ли она в силе в случае продажи компании.

В начале апреля агентство Reuters со ссылкой на заявление компании сообщило, что Virgin Orbit миллиардера Ричарда Брэнсона подала заявление о банкротстве. По словам генерального директора компании Дэна Харта, решение объявить о банкротстве позволило завершить продажи с максимальной стоимостью.

До этого компания Virgin Orbit сообщила, что приостанавливает свою деятельность и сокращает примерно 85% персонала.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях