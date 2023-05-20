Британское правительство решило не спасать обанкротившуюся компанию Virgin Orbit

Британское правительство отказалось спасать обанкротившуюся компанию по запуску спутников Virgin Orbit. Об этом пишет SpaceNews.

«Мы готовы поддержать конкретное предложение, которое выглядит устойчивым финансово и коммерчески, но мы не рассматриваем и не собираемся делать крупные британские инвестиции в приобретение платформы», — отметил министр науки, инноваций и технологий британского правительства Джордж Фриман.

В публикации указали, что сейчас лицензия от Управления гражданской авиации Британии на пуски ракет все еще действует. Однако непонятно, будет ли она в силе в случае продажи компании.

В начале апреля агентство Reuters со ссылкой на заявление компании сообщило, что Virgin Orbit миллиардера Ричарда Брэнсона подала заявление о банкротстве. По словам генерального директора компании Дэна Харта, решение объявить о банкротстве позволило завершить продажи с максимальной стоимостью.

До этого компания Virgin Orbit сообщила, что приостанавливает свою деятельность и сокращает примерно 85% персонала.