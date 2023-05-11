Росимущество исполнило требования о передаче зарубежных активов в РФ временному управлению

Замминистра финансов Алексей Моисеев сказал, что Росимущество выполнило требования по передаче активов зарубежных компаний России под временное управление. Об этом он заявил на полях XI Петербургского международного юридического форума, передает ТАСС.

«Есть указ президента, там четко написано, что надо сделать. То, что надо было сделать в указе, — все было сделано. Если президент будет какие-то другие решения принимать по этому поводу и, соответственно, какие-то другие указания давать — они точно так же будут исполняться», — сказал Моисеев.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам в ходе брифинга, что решение о переходе активов иностранных компаний под временное управление Росимущества зависит от конкретных случаев.

25 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах при изъятии российских активов за рубежом. Указом был утвержден перечень иностранных активов, которые переходят во временное управление Росимущества. В него в том числе вошли принадлежащие финскому концерну Fortum 98,23% «Фортума», а также 83,73% акций, владельцем которых является Fortum Holding B.V.