Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Росимущество исполнило требования о передаче зарубежных активов в РФ временному управлению

close
100%
Антон Денисов/РИА Новости

Замминистра финансов Алексей Моисеев сказал, что Росимущество выполнило требования по передаче активов зарубежных компаний России под временное управление. Об этом он заявил на полях XI Петербургского международного юридического форума, передает ТАСС.

«Есть указ президента, там четко написано, что надо сделать. То, что надо было сделать в указе, — все было сделано. Если президент будет какие-то другие решения принимать по этому поводу и, соответственно, какие-то другие указания давать — они точно так же будут исполняться», — сказал Моисеев.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам в ходе брифинга, что решение о переходе активов иностранных компаний под временное управление Росимущества зависит от конкретных случаев.

25 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах при изъятии российских активов за рубежом. Указом был утвержден перечень иностранных активов, которые переходят во временное управление Росимущества. В него в том числе вошли принадлежащие финскому концерну Fortum 98,23% «Фортума», а также 83,73% акций, владельцем которых является Fortum Holding B.V.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях