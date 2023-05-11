Грузинская авиакомпания Georgian Airways не исключила возможности полетов в Россию

Глава авиакомпании Georgian Airways Тамаз Гаиашвили заявил, что компания может начать полеты из Грузии в Россию в случае, «если найдут такую возможность». Об этом он рассказал в интервью Business Media Georgia.

«Мы не планировали начинать полеты из Тбилиси, посмотрим, как будут развиваться события и какая будет ситуация. Начало полетов требует подготовки, не бывает так, что сегодня ограничение снимается и полеты начинаются завтра», — сказал Гаиашвили.

Ранее сообщалось, что авиакомпании России готовятся к возобновлению полетов в Грузию, ведутся соответствующие работы. В ведомстве заверили, что российские авиакомпании будут еженедельно осуществлять семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно. Полеты будут осуществляться на самолетах российского производства.

10 мая президент России Владимир Путин подписал указ, снимающий запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию.

2 мая стало известно, что грузинский флагманский авиаперевозчик Georgian Airways начал продавать билеты на рейсы из Тбилиси в Москву с пересадкой в Ереване. Об этом написала газета «Известия» со ссылкой на представителя авиакомпании.