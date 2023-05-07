В РСМД заявили, что страны стремятся вступить в БРИКС, чтобы не подчиняться диктату США

Некоторые страны хотят вступить в БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, КНР, ЮАР), чтобы избежать подчинения диктату со стороны Вашингтона. Такое мнение высказала ведущий научный сотрудник Института Африки РАН и эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Татьяна Дейч в разговоре с агентством РИА Новости.

По ее словам, в альянс хотят вступит Аргентина, Иран, Турция, Египет, Индонезия и Саудовская Аравия. «Те государства, которые не хотят подчиняться диктату США, хотят присоединиться к БРИКС», — подчеркнула Дейч.

Она отметила, что на сегодняшний день происходит становление многополярного мирового порядка.

Во второй половине апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что все больше стран Глобального Юга стремятся наладить связи с Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС), а также БРИКС, и стать их полноправными членами.

На этой неделе глава Минспорта России Олег Матыцин предложил президенту Владимиру Путину провести Игры БРИКС на территории Российской Федерации.