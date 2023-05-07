Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

РИА Новости: РФ удалось вернуться в десятку крупнейших экономик мира впервые с 2014 года

close
100%
Pixabay

России по результатам прошлого года удалось вернуться в десятку крупнейших экономик мира и это произошло впервые за восемь лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Всемирного банка и национальных статистических служб.

Покинувшая десятку крупнейших экономик мира в 2015 году РФ по итогам 2022 года произвела товаров и услуг на 2,3 трлн долларов. Таким образом страна заняла восьмое место в мире по производству.

В последний раз Россия входила в топ-10 экономик в 2014 году, заняв девятое место с показателем в 2,05 трлн долларов.

При этом в 2021 году страна была одиннадцатой.

По информации финансовой организации, крупнейшей экономикой мира в 2022 году оставались США с номинальным ВВП в 25,46 трлн долларов.

На второй и третьей позиция расположились Китай и Япония с 17,94 трлн долларов и 4,17 трлн долларов соответственно.

Ранее «Известия» сообщали, что санкции против России эффективнее работают против экономики Германии.

Все новости на тему:
Санкции против России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях