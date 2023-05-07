РИА Новости: РФ удалось вернуться в десятку крупнейших экономик мира впервые с 2014 года

России по результатам прошлого года удалось вернуться в десятку крупнейших экономик мира и это произошло впервые за восемь лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Всемирного банка и национальных статистических служб.

Покинувшая десятку крупнейших экономик мира в 2015 году РФ по итогам 2022 года произвела товаров и услуг на 2,3 трлн долларов. Таким образом страна заняла восьмое место в мире по производству.

В последний раз Россия входила в топ-10 экономик в 2014 году, заняв девятое место с показателем в 2,05 трлн долларов.

При этом в 2021 году страна была одиннадцатой.

По информации финансовой организации, крупнейшей экономикой мира в 2022 году оставались США с номинальным ВВП в 25,46 трлн долларов.

На второй и третьей позиция расположились Китай и Япония с 17,94 трлн долларов и 4,17 трлн долларов соответственно.

Ранее «Известия» сообщали, что санкции против России эффективнее работают против экономики Германии.