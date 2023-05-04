На Украине внесли венгерскую банковскую группу OTP Group в список «спонсоров войны»

В Национальном агентстве по предотвращению коррупции Украины (НАПК) заявили, что внесли в перечень международных «спонсоров войны» венгерскую банковскую группу OTP Bank Group из-за льготного кредитования российских военных. Об этом сообщает РИА Новости.

В агентстве подчеркнули, что ОТП Банк, который работает в России, входит в международную финансовую группу ОТП (OTP Group), которая имеет дочерние банки на Украине, в Хорватии, Словении, Словакии, Черногории и Румынии. Штаб-квартира OTP Group находится в Будапеште.

В НАПК ОТП Банк назвали одной из ведущих кредитных организаций на российском рынке финансовых услуг. В агентстве добавили, что он предоставляет льготные условия кредитования российским военным, что послужило причиной внесения группы компаний в список «спонсоров войны».

Ранее НАПК внесло китайскую компанию Xiaomi в перечень «международных спонсоров войны».

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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