Военная операция РФ на Украине. День 435-й

08:22

Три взрыва минувшей ночью прозвучали в Одессе. Позднее СМИ сообщили еще о двух взрывах.

Спустя некоторое время стало известно еще об одном взрыве. Издание «Общественное» позднее сообщило еще о двух новых взрывах.

Таким образом, в городе прозвучало уже не менее восьми взрывов — ТАСС.