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Политика

Военная операция РФ на Украине. День 435-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — день 435-й

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Tsitsagi Nikita/Global Look Press
В Киеве, Одессе и городе Запорожье прозвучали взрывы. В МИД России заявили, что поощрение Западом контрнаступления ВСУ приведет к эскалации конфликта. Резервуар Ильского НПЗ в Краснодарском крае загорелся в результате атаки БПЛА. Еще один беспилотник взорвался на территории Новошахтинского завода нефтепродуктов в Ростовской области. «Газета.Ru» фиксирует хронику событий.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
08:59

В ЛНР сообщили, что ВСУ выпустили по Брянке четыре ракеты из РСЗО HIMARS — ТАСС.

08:51

Президент Венесуэлы Николас Мадуро осудил «предпринятую Украиной атаку на Кремль» и выразил солидарность с Россией — ТАСС.

08:37

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что «Москва даст ответ на террористический выпад Киева в виде атаки беспилотных летательных аппаратов на Кремль, когда сочтет необходимым» — ТАСС.

08:25

Режим воздушной тревоги, объявленной в регионах Украины в ночь на 4 мая, отменен. Дольше всего она длилась в Сумской и Черниговской областях на севере страны — около пяти часов, передает ТАСС.

08:24

В МИД России заявили, что поощрение Западом контрнаступления ВСУ приведет к эскалации конфликта, передают «Известия».

08:22

Три взрыва минувшей ночью прозвучали в Одессе. Позднее СМИ сообщили еще о двух взрывах.

Спустя некоторое время стало известно еще об одном взрыве. Издание «Общественное» позднее сообщило еще о двух новых взрывах.

Таким образом, в городе прозвучало уже не менее восьми взрывов — ТАСС.

08:21

В Киеве и Киевской области этой ночью прозвучали взрывы — ТАСС.

08:20

Рогов минувшей ночью сообщил о взрыве в подконтрольном Киеву городе Запорожье.

Позднее он сообщил о втором взрыве, а также добавил, что после прозвучавших взрывов в значительной части Запорожья пропало электричество — ТАСС.

08:18

Штурмовая и армейская авиация ВС РФ нанесли удар по двум бригадам ВСУ под Червонопоповкой — ТАСС.

08:17

В ЛНР утверждают, что Украина перевела тыловые подразделения на усиленный режим несения службы — ТАСС.

08:16

В результате обстрела ВСУ села в Брянской области пострадал один человек — ТАСС.

08:14

Российские войска ударили по пяти опорным пунктам и 20 артиллерийским позициям ВСУ — ТАСС.

08:13

В Днепропетровской области промышленное предприятие получило повреждение — ТАСС.

08:12

08:11

В Киеве заявили о самой высокой с начала года интенсивности ударов по городу — ТАСС.

08:10

В ДНР сообщили, что ВСУ с полуночи шесть раз обстреляли территорию республики.

Позже в республике заявили, что еще два населенных пункта ДНР подверглись обстрелам со стороны ВСУ — ТАСС.

08:09

08:08

Трамп в очередной раз заявил, что «с легкостью» завершит конфликт на Украине за 24 часа, став президентом США — ТАСС.

08:07

В Пентагоне сообщили о передаче Украине более $35,7 млрд военной помощи с начала СВО РФ — ТАСС.

08:05

В ДНР сообщили о 360 выпущенных снарядах со стороны ВСУ по населенным пунктам республики — ТАСС.

08:04

08:03

Рогов утверждает, что главное управление разведки Украины перебрасывает спецподразделения из Артемовска в подконтрольное Киеву Запорожье — ТАСС.

08:02

08:01

Корреспондент газеты Politico Лара Селигман заявила, что американская система ПВО Patriot была доставлена на Украину на прошлой неделе.

08:00

Здравствуйте, дорогие читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию по событиям 435-го дня специальной военной операции РФ на Украине.

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