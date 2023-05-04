Военная операция РФ на Украине. День 435-й

Президент Венесуэлы Николас Мадуро осудил «предпринятую Украиной атаку на Кремль» и выразил солидарность с Россией — ТАСС.
Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что «Москва даст ответ на террористический выпад Киева в виде атаки беспилотных летательных аппаратов на Кремль, когда сочтет необходимым» — ТАСС.
Режим воздушной тревоги, объявленной в регионах Украины в ночь на 4 мая, отменен. Дольше всего она длилась в Сумской и Черниговской областях на севере страны — около пяти часов, передает ТАСС.
В МИД России заявили, что поощрение Западом контрнаступления ВСУ приведет к эскалации конфликта, передают «Известия».
Три взрыва минувшей ночью прозвучали в Одессе. Позднее СМИ сообщили еще о двух взрывах.
Спустя некоторое время стало известно еще об одном взрыве. Издание «Общественное» позднее сообщило еще о двух новых взрывах.
Таким образом, в городе прозвучало уже не менее восьми взрывов — ТАСС.
Рогов минувшей ночью сообщил о взрыве в подконтрольном Киеву городе Запорожье.
Позднее он сообщил о втором взрыве, а также добавил, что после прозвучавших взрывов в значительной части Запорожья пропало электричество — ТАСС.
Штурмовая и армейская авиация ВС РФ нанесли удар по двум бригадам ВСУ под Червонопоповкой — ТАСС.
В ЛНР утверждают, что Украина перевела тыловые подразделения на усиленный режим несения службы — ТАСС.
В ДНР сообщили, что ВСУ с полуночи шесть раз обстреляли территорию республики.
Позже в республике заявили, что еще два населенных пункта ДНР подверглись обстрелам со стороны ВСУ — ТАСС.
Трамп в очередной раз заявил, что «с легкостью» завершит конфликт на Украине за 24 часа, став президентом США — ТАСС.
В Пентагоне сообщили о передаче Украине более $35,7 млрд военной помощи с начала СВО РФ — ТАСС.
В ДНР сообщили о 360 выпущенных снарядах со стороны ВСУ по населенным пунктам республики — ТАСС.
Рогов утверждает, что главное управление разведки Украины перебрасывает спецподразделения из Артемовска в подконтрольное Киеву Запорожье — ТАСС.
Корреспондент газеты Politico Лара Селигман заявила, что американская система ПВО Patriot была доставлена на Украину на прошлой неделе.