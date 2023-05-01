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Глава МВФ Георгиева: в мире наблюдается отказ от доллара, но альтернативы ему нет

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Kin Cheung/AP

Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что в мире наблюдается постепенный отказ от доллара, однако в ближайшее время она не видит альтернативы этой валюте. Заявление было сделано Георгиевой на конференции, организованной Институтом Милкена в городе Беверли-Хиллз в Калифорнии.

«Это не самая важная из моих проблем. Действительно, наблюдается постепенный отказ от доллара, однако я не вижу какой-либо альтернативы ему. Во всяком случае, не в ближайшее время», — заявила глава МВФ.

В числе волнующих МВФ проблем Георгиева назвала растущую уязвимость глобального финансового сектора, рост задолженности развивающихся стран и необходимость реструктуризации их долга. Как отмечает Bloomberg, Всемирному банку удалось добиться от Китая смягчения позиций по последнему вопросу путем увеличения объемов грантов и льготных кредитов для менее развитых стран.

Ранее в МВФ заявили, что российская экономика оказалась более устойчивой к санкциям, чем ожидалось.

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