Путин: прогнозы по росту российской экономики остаются стабильными, это признают все

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что прогнозы по росту российской экономики остаются стабильными, даже те, кто не хотел бы признавать наличие перспектив, вынуждены это делать. Об этом сообщает ТАСС.

В рамках выступления перед Советом законодателей президент РФ подчеркнул, что по прогнозам международных организаций, рост российской экономики является стабильным.

«Даже те, кто не хотели бы показывать эти перспективы, вынуждены это показать», — заявил Путин.

Ранее глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что угрозы для финансовой стабильности в мировой экономике все еще сохраняются и это может грозить давлением на ее глобальный рост.

Набиуллина оценила ситуацию в экономическом секторе во время пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ.

По словам главы Банка России, поддержку данному росту предоставляет открытие экономики КНР.

«Мировая экономика, вероятно, будет становиться все менее интегрированной», — допустила Набиуллина.