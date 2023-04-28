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Россия и Турция договорились об увеличении числа авиарейсов для российских туристов

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Москва и Анкара договорились об увеличении количества авиарейсов для российских туристов, которые собираются отдохнуть на турецких курортах. Об этом написала газета Hürriyet со ссылкой на информацию источников в администрации президента Реджепа Тайипа Эрдогана по итогам его переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Собеседники издания не уточнили, насколько увеличат число рейсов и в какой момент это произойдет.

Накануне сервис по поиску и бронированию туров Travelata.ru представил данные, согласно которым самым распространенным направлением для путешествий в майские праздники среди россиян стала Турция. Туда собираются 50% граждан России. Наиболее популярным турецким курортом в 2023 году оказалась Аланья.

На этой неделе пресс-служба российской Ассоциации туроператоров (АТОР) сообщила, что объем туристического потока россиян в Турцию может сократиться вдвое из-за существенно подорожавших путевок в эту страну.

Во второй половине апреля агентство РИА Новости со ссылкой на данные экспертов туристической отрасли написало, что цена летних путевок из России в Турцию выросла на 20-30% за год. Средний чек на направлении достиг 226 тыс. руб.

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